Küçük Yusuf okul yolunda araç altında can verdi

Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle çocuğunu Zübeyde hanım Caddesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'na bırakmaya giden E.İ isimli kadın sürücü, o sırada öğlen yemeğini yedikten sonra okuluna dönen 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Yusuf Osman Kılıç'a çarptı.

İddiaya göre, kadın sürücü çarpmanın etkisiyle panik yapıp fren yerine gaza basınca yere düşen çocuğun üzerinden geçerek ağır yaralanmasına neden oldu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan küçük Yusuf, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü E.İ. gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden ve Bayburtlu olduğu öğrenilen minik Yusuf Osman Kılıç'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.