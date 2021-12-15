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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Küçük Yusuf okul yolunda araç altında kaldı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Küçük Yusuf okul yolunda araç altında kaldı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıfta okuyan 6 yaşındaki Yusuf Osman Kılıç, dün öğle yemeği için evine geldi. Daha sonra okula dönmek için yola çıkan küçük Yusuf'a, bu sırada otomobiliyle çocuğunu aynı okula bırakmaya giden E.İ. isimli kadın sürücü çarptı. İddiaya göre, kadın sürücü çarpmanın etkisiyle panik yapıp fren yerine gaza basınca yere düşen çocuğun üzerinden geçerek ağır yaralanmasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan küçük Yusuf kurtarılamadı. Sürücü E.İ. gözaltına alındı.

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Küçük Yusuf okul yolunda araç altında kaldı
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