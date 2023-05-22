Küçük Zeynep uzanacak yardım elini bekliyor

Mehmet-İlknur çiftinin 3 çocuklarından en küçüğü olan 6 yaşındaki Zeynep Yetkin'e 4 aylıkken hidrosefali hastalığı teşhisi kondu.

Hayırseverlerin yardımı ile 4 sene önce Hacettepe Hastanesinde beyin şantı konulduğunu belirten 40 yaşındaki baba Mehmet Yetkin, Ben 1999 yılında fındık toplamaya gittiğim Adapazarın'da depreme yakalandım. Göçük altında kaldım. İki bacağıma da platin konuldu. Devamlı bir işim yok, iş buldum mu inşaatlarda çalışıyor, iş olmadığı zaman da karton ve atık kağıt toplayıp ekmek parası kazanıp, aileme bakıyorum" dedi.

UZANACAK BİR YARDIM ELİ BEKLİYORUM

Baba Yetkin kızının tedavisi için uzanacak bir yardım eli beklediğini belirterek, "En küçük çocuğum olan 6 yaşındaki Zeynep'e 4 aylıkken beynin de sıvı toplanmaya başladı. Kızım beyninde sıvı biriktikçe fenalaşıyordu. Ankara Hacettepe Hastanesin de doktorlar bebeğime takılacak şantın yurt dışından ithal olması gerektiğini söyledi. Sadece beyin şantının 4 bin Euro idi. Sağolsunlar hayırsever iş adamlarının sayesinde kızım 1 yaşında iken ameliyat olup ithal beyin şantı konuldu." ifadelerini kullandı.

Şansızlıkların yakalarını bırakmadığını belirten baba Yetkin, "Kızım artık iyileşecek, diğer çocuklar gibi koşup oynayacak derken, 2 sene sonra beyninde ur oluştu. Şimdi onunla mücadele ediyoruz. Bu urun büyümemesi ve tedavisi için yurt dışından gelen ve devletin ödeme listesinde olmayan bir iğne vurulması gerekiyor. Bu iğnenin etkisi 3 ay sürüyor ve bir iğne 470 Euro ve devlet karşılamıyor. Son kontroller de doktor 15 tane daha vurulması gerektiğini belirtti. Benim bu iğneyi alma gücüm yok, iş oldu mu inşaatlarda yevmiye ile çalışıyor, iş olmadı mı karton, atık kağıt, plastik topluyor onları satıp, bazen de inşaatlarda yevmiye usulü çalışarak evime ekmek götürüyorum. Konu komşunun yardımı ile geçiniyoruz." diye konuştu.

6 YAŞINDAKİ ZEYNEP SAĞLIĞI 15 İĞNEYE BAĞLI

Beynindeki urun büyümemesi için 3 ayda bir iğne olması gerektiğini belirten baba Yetkin" Beynindeki urun büyümemesi ve etkisinin azaltılması için 3 ayda bir yurt dışından gelen bu iğnenin olması gerekiyor. İlk iğnelerini bazı hayırsever kişi ve kurumlar aldı, iğnelerini vurulunca düzeldi, yüzüne gülümseme geldi. Doktoruna kontrole götürdüğünde 15 iğne daha vurulması gerektiğini belirtti. İğnenin tanesi 470 avro, 15 iğne 7 bin 50 Avro yapıyor bunu benim karşılanan mümkün değil, devlette karşılamıyor, ne yapacağımı kara kara düşünüyorum. Son çarem uzanacak bir yardım eli " dedi.