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Giriş Tarihi: 21.3.2023 14:05 Son Güncelleme: 21.3.2023 14:12

Küçük Zümra annesinin yanına defnedildi

Adıyaman’ın Tut ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal, annesi Fatma Tekdal’ın yanı başına defnedildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
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Küçük Zümra annesinin yanına defnedildi

15 Mart tarihinde yaşanan sel felaketinde içinde bulundukları konteynerin sele kapılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Selin ilk günü Selma ve Emine Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaşılmış ancak 2 aylık hamile olan Hemşire Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ulaşılamamıştı.

Kayıp iki kişinin cansız bedeni aramaların 6. günüde Tut ilçesinin yaklaşık 7 kilometre uzağında bulunan Boyundere köyünün alt kısmındaki HES barajı kanalında ilk önce Hemşire Fatma Tekdal, aynı günün akşamı ise 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Önceki gün Adıyaman merkez Yeni Mezarlığında anne Fatma Tekdal kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Bugün ise öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Zeynep Zümra Tekdal, annesinin yanında toprağa verildi.

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Küçük Zümra annesinin yanına defnedildi
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