Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından Başakşehir’de site yöneticileri arasındaki olaya ilişkin açıklama

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

"11/07/2023 günü Haber Sitelerinde "Hakimlerin Yönetici Darbesi, Hakimler Darbe Yaptı, Site Yönetimine Siviller Seçildi. Kararı Kabul Etmeyen Hakim-Savcılar Yeni Yönetimi Gözaltına Aldı." içerikli haberler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

10/07/2023 tarihinde Başakşehir ilçesi Ortaköy sitesinde mevcut site yönetimi toplantı halindeyken, yeni site yöneticileri olduğunu iddia eden müşteki-şüphelilerin site yönetiminin kullanmakta olduğu site yönetim odasına zorla girdikleri ve kapı kilidini değiştirdikleri, içeriden çıkmadıkları şeklinde mevcut site yöneticilerinin şikayet etmesi üzerine yeni site yöneticileri olduklarını iddia eden müşteki-şüphelilerin site yöneticileri olduğuna dair resmi bir belge sunmaları talep edilmesine rağmen site yöneticileri olduklarına dair herhangi bir belge ibraz etmemeleri, ayrıca site yönetim odasının anahtarlarını teslim etmemeleri nedeniyle müşteki-şüphelilerin karşılıklı şikayetleri üzerine "İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali ile İşyeri Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma halen devam etmektedir. Her ne kadar haber sitelerinde; site yönetiminde Hakim veya Savcıların bulunduğu belirtilmiş ise de, site yöneticileri arasında veya soruşturma kapsamında müşteki-şüpheliler içerisinde herhangi bir Hakim/Savcı bulunmamaktadır. İlgili haber sitelerinde yer alan Yargı Teşkilatını aşağılayıcı nitelikte olduğu değerlendirilen ifadelerle ilgili ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"