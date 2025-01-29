Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yarıyıl tatilinde 35 okula dokundu
Giriş Tarihi: 29.1.2025 19:30 Son Güncelleme: 29.1.2025 20:13

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yarıyıl tatilinde 35 okula dokundu

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmasına karar verilen yükümlülerin çocukların okullarda bulunmadığı yarıyıl tatil döneminde okulların bakım, temizlik, onarım çalışmaları ve çevre düzenlemesini sağlamak amacıyla başlatılan “Okuluma Destek Projesi” ile Küçükçekmece ve Avcılar ilçelerinde 35 okulun temizlik, çevre düzenlemesi, mini bakım ve onarım faaliyetleri görevli infaz ve koruma memurlarımızın denetim ve kontrolünde tamamlandı.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yarıyıl tatilinde 35 okula dokundu

Yükümlülerin topluma verdikleri zararı kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışarak telafi etmelerini ve toplumda üretken bireyler olarak yerlerini almalarını sağlamak amacıyla başlatılan proje ile yükümlülerin toplumsal norm ve değerlere saygılı bireyler olarak topluma katılmaları ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlandı. Ayrıca tatil sonrası dönemde öğrencilere daha sağlıklı bir eğitim ortamı sunulmuş olacaktır.

YERİNDE İNCELENDİ

Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin ve beraberindeki heyet, Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesinde yükümlülerin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceledi ve yükümlülere emek ve katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür etti. Yapılan temizlik faaliyetleri okul idareleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

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Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yarıyıl tatilinde 35 okula dokundu
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