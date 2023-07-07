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Giriş Tarihi: 7.7.2023 23:30

Küçükçekmece Gölü kahverengiye büründü

Avcılar ve Küçükçekmece'ye kıyısı olan Küçükçekmece Gölü'nün bazı bölümleri renk değiştirdi. Çevre sakinleri, renk değişimi nedeniyle duydukları rahatsızlığı dile getirdi

AA
Küçükçekmece Gölü kahverengiye büründü

Bölge sakinlerinin yürüyüş yapmak ve balık tutmak için tercih ettiği Küçükçekmece Gölü'nün bazı bölümlerinde su, kahverengi oldu. Göl çevresinde balık tutan ve yürüyüş yapan çevre sakinleri, renk değişimi nedeniyle duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Balık tutmak için arkadaşıyla gölün Avcılar Gümüşpala kıyısına gelen Fatih Dikçi, suyun eskiden çok temiz olduğunu ancak son 2-3 yıldır kirlendiğini söyledi.

Dikçi, gölün temizlenmemesinden şikayet ederek "Temizleseler daha iyi ve ferah olacak ama gördüğümüz gibi gölümüzün rengi maviydi kahverengi oldu." diye konuştu.

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Küçükçekmece Gölü kahverengiye büründü
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