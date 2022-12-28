Küçükçekmece korku dolu anlar! Apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı

Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi Şahin Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler paniğe neden oldu.

PANİKLE APARTMANIN 3'ÜNCÜ KATINDAN ATLAYAN KADIN YARALANDI

Yanan dairede yaşayan bir kadın, panikle apartmanın 3'üncü katından atlayarak yaralandı. Yaralı kadın, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına başlayan ekipler, 4'üncü katta yaşayan ve dumandan etkilenen 2 çocuğu kurtardı. Çocuklar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın kontrol altına alınırken, itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.