Küçükçekmece’de 15 yaşındaki Mine Söylemez’in ölümüne 7 yıla kadar hapis talebi



15 yaşındaki Mine Söylemez'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında, evde inceleme yapıldı. Prize takılı halde bulunan elektrikli ısıtıcının kablolarından geçen elektrik enerjisinin herhangi bir nedenle ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda elektrik kablolarının tutuştuğu belirlendi. Daha sonra odada bulunan çekyatın da tutuşmasıyla evde yangının yayıldığının belirtildi. İddianamede, ev içerisinde elektrik ocağını kullanma konusunda yeterli tedbirin alınmamasının Söylemez'in ölümüne neden olduğu ifade edildi. Şerif El Abdullah'ın Söylemez'i ailesine ve yetkili mercilere bildirmeksizin yanında tuttuğu ve bu sırada evde çıkan yangında taksirle ölümüne neden olduğu belirlendi.

İKİ SUÇTAN 7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Şerif El Abdullah'ın, 'Taksirle ölüme neden olma', 'Evi terk eden çocuğu, ailesini ve yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak' suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar cezasıyla cezalandırılması istendi. Şerif El Abdullah'ın ilerleyen günlerde Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.