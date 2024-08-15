Küçükçekmece’de boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakla öldürdü

Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. 23 yaşındaki Öznur Akkaya, boşanma aşamasında olduğu eşi Gökhan Akkaya tarafından sokak ortasında bıçaklandı. İddiaya göre eşinden ayrı yaşayan kadına kocası Gökhan Akkaya barışma teklifinde bulundu. Öznur Akkaya, teklifi kabul etmemesi üzerine eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan eş vatandaşlar tarafından yakalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan polisler tarafından gözaltına alındı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Öznur Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

"MAHALLE HALKI YAKALADI"

Olayı gören Şahin Balıkçı, "Bay ve bayan ikisi tartışıyorlardı, olaya müdahale etmek için yürümeye başladık. Biz karı koca olduklarını düşündük, yürümeye başladılar. O yüzden biz olay bitti diye düşündük. Karşımızda bıçakladı, gördük ama ara sokağa kaçtı, mahalle halkı yakaladı" diye konuştu.

"TERS KELEPÇEYLE GÖTÜRÜLDÜ"

Şüpheliyi motosikletle kovalayan Mehmet Pekedis, "Önümüzden 3 kişinin geçtiğini gördük bize abi yakalayın diyorlardı. Yakalayamadık, sonra ben motorun üzerinden atladım peşine düştük. Kaçarken onu kolundan tutup çektim sonra birkaç tane vurdum. Sonrasında halk tarafından da biraz darbe aldı. Ondan sonra polisler gelip ters kelepçeyle alıp götürdüler" dedi.