Küçükçekmece’de "büyücü" dayağı! Beyzbol sopası ile dövdüler





"AMBULANS GEÇ GELDİ, POLİS DAKİKALARCA SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI"

Bir süre sonra kafasından darbe alan Erhan Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ise saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan komşu Süleyman Salça, "Ben adamı tanıyorum. O bana söyledi, iki kişi dövdü. Ben eve geçiyordum, sopalarla kafama vurmaya başladı. Sonra bağırdım, onlar taksiye binip kaçtılar. Durumu iyi" dedi.