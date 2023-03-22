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Giriş Tarihi: 22.3.2023 02:49

Küçükçekmece'de cadde ortasında silahlı saldırı

Küçükçekmece'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki genç yaralandı. Gencin yere yığıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, 5 kez ateş edip kaçan saldırganın yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor

İHA
Küçükçekmece’de cadde ortasında silahlı saldırı

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Özkan Ö.(19) isimli gence, kimliği belirsiz bir şahıs tabancayla 5 kez ateş etti. Yaralanan Özkan Ö. yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası ihbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Özkan Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cadde, polis ekiplerince şerit çekilerek kapatılırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis ekiplerinin saldırganın yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

"O SIRADA BEN DE RESTORANIN İÇİNDEYDİM"

Konu ile ilgili konuşan vatandaş Özkan Koçyiğit, "Bir genci vurdular. O sırada ben de restoranın içindeydim. Koşarak gencin yanına gittiğimde bilinci yerindeydi. 5 kez ateş edildi. Vuran kişi uzun boylu ve kapüşonluydu. Olay yerinden koşarak gitti. Genci ambulans ekipleri alıp hastaneye götürdü. Olay sonrası polis ekipleri geldi" dedi.

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Küçükçekmece'de cadde ortasında silahlı saldırı
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