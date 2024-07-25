Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece'de Cemevi ve Kültür Merkezi'nde yangın paniği
Giriş Tarihi: 25.7.2024 13:33 Son Güncelleme: 25.7.2024 13:58

Küçükçekmece'de Cemevi ve Kültür Merkezi'nde yangın paniği

İstanbul Küçükçekmece’de tek katlı Cemevi ve Kültür Merkezi’nde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, cemevinde hasara yol açtı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Küçükçekmece’de Cemevi ve Kültür Merkezi’nde yangın paniği

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Cennet Mahallesi Cemevi çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlerin tek katlı binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de cemevinin çatısında çıkan yangına, itfaiye ekipleri tarafından müdahale sonrasında söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinden sonra yapılan incelemede Küçükçekmece Cemevinde hasar meydana geldi.

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Küçükçekmece'de Cemevi ve Kültür Merkezi'nde yangın paniği
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