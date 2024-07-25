Küçükçekmece’de Cemevi ve Kültür Merkezi’nde yangın paniği

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Cennet Mahallesi Cemevi çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlerin tek katlı binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de cemevinin çatısında çıkan yangına, itfaiye ekipleri tarafından müdahale sonrasında söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinden sonra yapılan incelemede Küçükçekmece Cemevinde hasar meydana geldi.