Küçükçekmece’de dehşet: Sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı

Olayla ilgili konuşan görgü tanığı Resul Değirmencioğlu, "Biz içerde çalışıyorduk, bir ses geldi. Yerde bir yaşlı amcamız yatıyor diyerekten biz de koştuk. Ne oldu diye sorduğumuzda, köpek ısırdı o refleksle yere düştüm dedi. Şuan bu yoldan köpekten geçilmiyor. Burada çalışan ablalarımız var, yolun en başında bizi bekliyorlar, onları alıp geliyoruz. Biz erkekler biraz daha köpeklerden koruyabiliyoruz ama kadınlarımız korktuklarından dolayı birlikte geliyoruz, koruyamıyor. Bacağından ısırmıştı, yere düşmüştü. İnsanlık hali başka bir şey de olabilirdi. Ambulans çağırdık, durumu iyiydi. Daha önce saldırılar oldu kaçıyoruz. Bu bölgedeki başıboş köpeklerin merkezi yerlerden alınmasını istiyoruz" diye anlattı.