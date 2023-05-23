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Giriş Tarihi: 23.5.2023 21:34

Küçükçekmece'de dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de, sürücü eğitim alanında ağaca çarptıktan sonra demir korkulukları aşarak dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

AA
Küçükçekmece’de dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Huriye Y, aile üyelerinin de bulunduğu plakalı otomobille, Atakent Mahallesi 4. Cadde'deki sürücü eğitim alanına geldi.

Sürüş esnasında kontrolden çıkan otomobil, bir ağaca çarptıktan sonra demir korkulukları aşarak dereye düştü.

Kazada Huriye Y. ile Emre Y, Elanur A. ve Hiranur Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan ve ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Küçükçekmece'de dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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