Küçükçekmece’de el freni çekmeyi unuttu! Kamyonet fırına daldı

Kazada yaralanan olmazken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayı anlatan fırın sahibi İslam Ayhan, "Karşı tarafta el frenini çekememiş herhalde. Aracı park etmiş, indiği gibi araç kayıp direkt dükkanın içine girmiş. Yaralı yok sadece hasar var" diye konuştu.