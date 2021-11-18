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Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:53 Son Güncelleme: 18.11.2021 11:55

Küçükçekmece'de evlat vahşeti: Cenazeler Eskişehir'e gönderildi

DHA
Küçükçekmece’de evlat vahşeti: Cenazeler Eskişehir’e gönderildi

20 yaşındaki Yusuf Çağrı Ekici, dün annesi ve babasını silahla ateş ederek öldürdükten sonra zehir içerek intihar etmişti. 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, defnedilmek üzere Eskişehir'e gönderildi

Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü.

Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti. Ekici'nin intihar etmeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştı. Cenazeler dün, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Otopsi işlemleri tamamlana cenazeler bu sabah yakınlarına teslim edildi. Üç kişinin cenazesi defnedilmek üzere memleketleri Eskişehir'e gönderildi.

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Küçükçekmece'de evlat vahşeti: Cenazeler Eskişehir'e gönderildi
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