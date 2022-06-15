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Giriş Tarihi: 15.6.2022 09:20 Son Güncelleme: 15.6.2022 09:25

Küçükçekmece'de feci kaza! Anne ve oğluna dolmuş çarptı

İHA
Küçükçekmece’de feci kaza! Anne ve oğluna dolmuş çarptı

İstanbul Küçükçekmece'de önündeki otobüsü sollayan dolmuş, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğuna çarptı. Anne ve oğlu hastanede tedavi altına alınırken, dolmuşçu polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

İstanbul'daki korkunç kaza, dün saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan dolmuş önündeki otobüsü sollamak için ters şeride girince, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna çarptı.

ANNE VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Anne ve oğlu çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekipleri haber verdi. Polis ekipler çevre güvenliğini sağlarken, anne ve oğlu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

DOLMUŞÇU EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Dolmuşçu polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Küçükçekmece'de feci kaza! Anne ve oğluna dolmuş çarptı
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