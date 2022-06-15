Küçükçekmece’de feci kaza! Anne ve oğluna dolmuş çarptı

İstanbul'daki korkunç kaza, dün saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan dolmuş önündeki otobüsü sollamak için ters şeride girince, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna çarptı.

ANNE VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Anne ve oğlu çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekipleri haber verdi. Polis ekipler çevre güvenliğini sağlarken, anne ve oğlu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.