Küçükçekmece’de feci olay! Metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Kaza, Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre durakta bekleyen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle yola düşerek, Bakırköy istikametinde durağa giren metrobüsün altında kaldı.





Şoför metrobüsü hemen durdururken, vatandaşlar da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, metrobüs ile durak arasında kafası sıkışan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.





İtfaiye ekipleri de durak ile metrobüsün arasında kalan kişiyi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yolcu, bulunduğu yerden çıkarıldı.





Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulans ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı