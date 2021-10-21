Küçükçekmece’de gençlik lokali alev alev yandı

Yangın, 04.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Pembegül Sokak üzerinde bulunan bir gençlik lokalinde çıktı. İddiaya göre, içinde kütüphane, kitapçı ve çay ocağı bulunan gençlik lokali olarak alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.





Alevler kısa sürede büyüyerek tüm alanı sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





Olay yerine, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bağcılar'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Ekipler uzun süre alanda soğutma çalışması yaptı.





Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı alan yangında tamamen yandı. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.