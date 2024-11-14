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Giriş Tarihi: 14.11.2024 09:41

Küçükçekmece'de hırsızlık olayı: Güvenlik kamerasını keserek eve girdiler!

İstanbul Küçükçekmece’de 3 kadın hırsızlık yapmak için bir apartman dairesine girdi. Kadınlar kimliklerinin belli olmaması için apartmanın güvenlik kamerasının kablosunu kesti. Hırsızların daireleri kontrol etmesi ve giriş çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Küçükçekmece’de hırsızlık olayı: Güvenlik kamerasını keserek eve girdiler!

3 kadının hırsızlık yapmak için güvenlik kablolarını kestikleri olay, İstanbul Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi Uğurlu Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmana giren 3 kadın daireleri kontrol ettikten sonra güvenlik kameralarının kabloları kestiler. Şüpheliler dairelerden hırsızlık yaptıktan sonra kaçtılar.

Soyulduklarını fark eden ev sahipleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyip hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların daireleri kontrol etmesi ve apartmana girip çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Küçükçekmece'de hırsızlık olayı: Güvenlik kamerasını keserek eve girdiler!
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