Küçükçekmece’de İETT otobüsü yandı, yolcular dehşeti yaşadı! İlk müdahaleyi beton mikseri yaptı

"YOLCULARI BOŞALTIP YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİM"

Olayı anlatan otobüs şoförü Habip Aslan, "Araçtan dumanlar çıktığını fark ettim. Sağa çekip, yolcuları boşalttım. Yangın tüpüyle müdahale ettim. O ara bir beton mikseri geldi. Sağ olsun, yardım etti. Çok yolcu vardı. Kapıları açtım hemen boşalttılar otobüsü. Yangını, büyümeden söndürdük. Kimse zarar görmedi" dedi.