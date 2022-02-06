Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece'de İETT otobüsü yandı, yolcular dehşeti yaşadı! İlk müdahaleyi beton mikseri yaptı
Giriş Tarihi: 6.2.2022 21:16 Son Güncelleme: 6.2.2022 21:18

Küçükçekmece'de İETT otobüsü yandı, yolcular dehşeti yaşadı! İlk müdahaleyi beton mikseri yaptı

Küçükçekmece’de İETT otobüsü yandı, yolcular dehşeti yaşadı! İlk müdahaleyi beton mikseri yaptı

Son zamanlarda İETT otobüslerinde yaşayan arızalar tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. Küçükçekmece'de içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu İETT otobüsü seyir halinde olduğu sırada alev aldı. Yangın sonrası yolcular büyük korku yaşarken, araç hızla boşaltıldı. Yanan İETT otobüsüne ilk müdahaleyi ise o sırada yoldan geçen beton mikseri, su sıkarak yaptı.

Küçükçekmece 1. İkitelli Caddesi üzerinde seyir halindeki Habip Aslan idaresindeki İETT otobüsü, saat 19.15 sıralarında bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

ARAÇTAKİ YOLCULAR HIZLA AŞAĞIYA İNDİ

Motor kısmından dumanlar çıktığını gören sürücü, otobüsü durdurarak alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Otobüsün içinde bulunan çok sayıda yolcu ise hızla aşağı indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

BETON MİKSERİYLE YANGINA MÜDAHA EDİLDİ

Bu sırada yoldan geçen bir beton mikserinin hortumuyla yangına müdahale edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince daha fazla büyümeden söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda otobüsün motor kısmında hasar oluştu.

"YOLCULARI BOŞALTIP YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİM"

Olayı anlatan otobüs şoförü Habip Aslan, "Araçtan dumanlar çıktığını fark ettim. Sağa çekip, yolcuları boşalttım. Yangın tüpüyle müdahale ettim. O ara bir beton mikseri geldi. Sağ olsun, yardım etti. Çok yolcu vardı. Kapıları açtım hemen boşalttılar otobüsü. Yangını, büyümeden söndürdük. Kimse zarar görmedi" dedi.

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Küçükçekmece'de İETT otobüsü yandı, yolcular dehşeti yaşadı! İlk müdahaleyi beton mikseri yaptı
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