Küçükçekmece’de kıraathanede silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece,Halkalı Merkez Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathane sahibi Güzel Koçak, ismi öğrenilemeyen bir müşteri ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

İkili arasındaki tartışmada müşteri üzerinde bulundurduğu tabancayla Koçak'a doğru ateş etti. Açılan ateş sonucu Koçak, başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çağırılması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, başından yaralanan kıraathane sahibine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan Güzel Koçak'ın sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan müşteriyi yakalamak için çalışma başlattı.