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Giriş Tarihi: 21.11.2021 09:58

Küçükçekmece'de korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı

DHA
Küçükçekmece’de korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı

Küçükçekmece'de kafe sahibiyle müteahhittin kavgasının görüntüleri ortaya çıktı. Dakikalarca süren kavgaya ikilinin yakınları da dahil olurken kavgada 2 kişi yaralanmıştı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan olay 8 Kasım'da saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent 4. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki kafe sahibiyle müteahhit olduğu öğrenilen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından müteahhittin olduğu grupla kafe sahibinin olduğu iki grup kavga etmeye başladı. Kafe sahibi kavga sırasında yaralanınca yanındaki silahı karşı gruba doğru ateşlemeye başladı.

Silahtan çıkan mermiler bir kişiyi ayağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri geldi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken ambulansa alınan yaralılar hastaneye götürüldü. Defalarca ateşlenen silah nedeniyle çevrede panik oluştu.

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Küçükçekmece'de korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı
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