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Giriş Tarihi: 9.1.2023 08:17

Küçükçekmece'de korkunç olay! Park halindeki midibüsler alev alev yandı

İstanbul Küçükçekmece'de park halindeki 2 midibüs henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alev alev yandı. Olayın kundaklama olup olmadığı polislerin incelemesi sonucunda ortaya çıkacak. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

DHA
Küçükçekmece’de korkunç olay! Park halindeki midibüsler alev alev yandı

Yangın, saat 03.00 sıralarında Halkalı Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı park halinde bulunan 2 midibüs aynı anda alev alarak yanmaya başladı.

MİDİBÜSLER KULLANILMAZ HALE GELDİ

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan otobüsleri itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu söndürdü. Yangın sonrası midibüsler kullanılmaz hale geldi.

POLİSİN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Polise midibüslerin yakıldığını iddia eden vatandaşlar, çevredeki kameraların izlenmesini istedi. Olayın kundaklama olup olmadığı polislerin incelemesi sonucunda ortaya çıkacak. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Küçükçekmece'de korkunç olay! Park halindeki midibüsler alev alev yandı
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