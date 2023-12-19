Küçükçekmece’de liselilerin kavgası: Silahlı saldırgan hakkında flaş gelişme!

Olay, pazar günü saat 15.30 sıralarında Tevfikbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.G. (18), Utku A. (16) ve Ali N.'nin (15) de bulunduğu lise öğrencisi 7 arkadaş, sokakta bir araya geldi. Bu sırada B.G. ile bir arkadaşı arasında kız arkadaşları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası, arkadaşının kendisine tokat atmasına tepki gösteren B.G., belinden çıkardığı tabancayla arkadaşlarına ateş ederek kovalamaya başladı. Kurşunların isabet ettiği Utku A. ve Ali N. yaralandı. B.G. ise bir süre sonra kovalamayı bırakarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılan Ali N.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, Utku A.'nın durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.