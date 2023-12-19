Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece'de liselilerin silahlı kavgası: 1’i ağır 2 yaralı
Giriş Tarihi: 19.12.2023 14:40 Son Güncelleme: 19.12.2023 15:01

Küçükçekmece'de liselilerin silahlı kavgası: 1’i ağır 2 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre, sokak ortasında toplanan liseli 7 kişilik grup arasında çıkan tartışmada B.G., kendisine tokat atan arkadaşlarına tabancayla ateş ederek kovaladı. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, polis ekipleri çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen B.G.’yi gözaltına aldı. B.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

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Küçükçekmece’de liselilerin silahlı kavgası: 1’i ağır 2 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de B.G., Utku A. ve Ali N.'nin de bulunduğu lise öğrencisi 7 arkadaş, sokakta bir araya geldi. Bu sırada B.G. ile bir arkadaşı arasında kız arkadaşları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası, arkadaşının kendisine tokat atmasına tepki gösteren B.G., belinden çıkardığı tabancayla arkadaşlarına ateş ederek kovalamaya başladı.

Kurşunların isabet ettiği Utku A. ve Ali N. yaralandı. B.G. ise bir süre sonra kovalamayı bırakarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılan Ali N.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, Utku A.'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olay sonrası başlattığı çalışmalar sonrası olay yerinde 2 adet boş kovan buldu. Şüpheli B.G., Atatürk Mahallesi'nde gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin üzerinden 1 adet silah ve 5 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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Küçükçekmece'de liselilerin silahlı kavgası: 1’i ağır 2 yaralı
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