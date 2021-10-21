Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece'de ortalık fena karıştı...
Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:00

Küçükçekmece'de ortalık fena karıştı...

DHA
Küçükçekmece’de ortalık fena karıştı...

İstanbul Küçükçekmece'de korku dolu anlar yaşandı. Bir esnaf, komşu esnafa otomobiliyle çarptıktan sonra çıkan kavgayı bekçiler havaya ateş açarak ayırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Tepeüstü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde esnaflık yapan bir kişi otomobil ile komşu esnafa çarptı. Çarpmanın ardından esnaf arasında bir anda kavga çıktı. Sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgayı bekçiler ayrılmakta zorluk yaşayınca havaya ateş açtı. Taraflar silah sesinden sonra sakinleşirken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kalabalık grubun kavga ettiği, yumruk ve sopaların kullanıldığı ve bekçilerin havaya ateş açtığı görülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Küçükçekmece'de ortalık fena karıştı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA