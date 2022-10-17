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Giriş Tarihi: 17.10.2022 06:22

Küçükçekmece'de otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç aynı yönde önünde giden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak devrilirken, araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Küçükçekmece’de otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi

Kaza saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu, Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Recep Taşkın kullandığı 34 BN 0802 plakalı hafif ticari araçla yönde önünde giden 07 APV 820 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç devrildi. Sürücü Taşkın hafif ticari aracın içinde sıkıştı. Sürücünün yardımına diğer sürücüler koşarken, ihbar üzerine ola yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Taşkın'ı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde kısa süreli trafik oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı tekrar normal akışına döndü.

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Küçükçekmece'de otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi
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