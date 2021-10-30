Küçükçekmece’de sahte içki operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri R.Ü. ve E.H. isimli şüphelilerin temin ettikleri yüklü miktarda sahte içkiyi İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Şüphelileri takibe alan Jandarma ekipleri, üretimin Küçükçekmece'de bir depoda yapılacağını belirledi. Ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında 3 bin litre metil alkol, 12 bin litre etil alkol, 10 bin adet boş plastik bidon, çok sayıda sahte içki etiketi ve metil alkolün etil alkole dönüştürülmesinde kullanılan makineler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon anı kameraya yansıdı.