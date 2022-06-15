Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece’de silahlı kavga: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 15.6.2022 09:06

Küçükçekmece’de silahlı kavga: 3 yaralı

İHA
Küçükçekmece’de silahlı kavga: 3 yaralı

Küçükçekmece’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Taraflardan birinin silah çekmesi üzerine diğer grup hızla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu hasımlarını yakalayan taraf ateş etmeye başladı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için ek zamlı yeni maaş tabloları! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile emekli-memur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı
ASGARİ ÜCRET ZAMMI son dakika açıklaması geldi! 2022 temmuz asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? Temmuz zammı son durum!
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den yeni Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!
Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş Türkiye açıklaması
Emekli zammı ile en düşük maaş hesaplandı! Emekli zammı son dakika açıklama Bakan Vedat Bilgin'den! SSK ve BAĞ KUR ile emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
SON DAKİKA HABERİ! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiriyor: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler yakalandı
Survivor eleme adayı kim oldu? Eleme potası netleşiyor! 14 Haziran 2022 dünün Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçükçekmece’de silahlı kavga: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA