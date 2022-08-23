Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü
Giriş Tarihi: 23.8.2022 19:12

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü

Küçükçekmece’de, yüzü kapalı 2 kişi kahvaltı salonunda oturan 2 gence silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 genç hayatını kaybederken, saldırganlar geldikleri araçla kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İHA
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü

Olay, saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir kahvaltı salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kahvaltı salonunda yemek yiyen ve arkadaş olan Yusuf Arslan ile Abdullah Okumuş, kimliği henüz belirlenemeyen yüzü kapalı iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Mermiler Arslan'ın vücudunun çeşitli yerlerine, Okumuş'un ise bacak ve karnına isabet etti. İki genç yere yığılırken, eldivenli ve yüzleri kapalı saldırganlar ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı.



"İKİSİ DE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ"

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralılar gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki yaralı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye giden yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra delil ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. İncelemede bölgede 30'un üzerinde boş kovan bulunduğu görüldü. İncelemenin ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, saldırganları yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

"ARABAYA BİNİP KAÇTILAR"

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Olay hakkında konuşan esnaf Hasan Demirkıyı, "Biz dükkanda oturuyorduk, silah seslerini duyduk çıktık. İki kişi biri birine, diğeri de diğerine ateş etti. Arabaya binip kaçtılar" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT yasası son dakika haberleri: Bakan Bilgin'den Türkiye modeli açıklaması! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
EYT'de son dakika | Emeklilikte tek formül iki çözüm
Son dakika: İstanbul'da öğrenciye kira zulmü! Korku evine 6 bin 500 TL
Son dakika: Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren flaş EYT açıklaması: Masada hangi model var?
Hablemitoğlu suikastında son dakika: Sır perdesi aralandı! İşte talimatı veren ve alan isim
YKS ek tercih tarihleri 2022-2023: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak?
KYK başvuru tarihleri 2022-2023: KYK burs/kredi ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Vatandaşlara Türk Lirası çağrısı
Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyasını duyurdu! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL veriyor?
Son dakika | Ucuz konut kampanyasında taksitler ne kadar olacak? Bakan Kurum açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA