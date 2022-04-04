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Giriş Tarihi: 4.4.2022 11:37 Son Güncelleme: 4.4.2022 12:13

Küçükçekmece'de silahlı saldırı

DHA
Küçükçekmece’de silahlı saldırı

Küçükçekmece’de içeride müşterilerin olduğu sırada kıraathane kurşunlandı. Defalarca ateşlenen silahtan çıkan mermiler şans eseri kimseyi yaralamazken kıraathanedekilerin kaçışma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi Kocatepe Sokak'ta bulunan kıraathanede meydana geldi. İçeride müşterilerin olduğu sırada cerrahi maskeli ve kapüşonlu bir kişi kıraathanenin önüne gelerek içeri doğru defalarca ateş etti. 9-10 el ateş eden saldırgan daha sonra olay yerinde kendisini bekleyen otomobile binip kaçtı.

Silahlı saldırıda şans eseri yaralanan olmazken kıraathanenin içinde ve önündekiler büyük panik yaşadı. Silah seslerinin ardından yaşanan kaçışma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.




Küçükçekmece'de kıraathanedekilere silahlı saldırı; kaçışma anları kamerada | Video




Olay sonrası polis ekipleri sokakta inceleme yaptı. Güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anında sokakta olan görgü tanığı, "Bir şarjör boşalttı. İçeride panik oluştu. Arabaya binip kaçtı. Kahve doluydu ama yaralı yok" diye konuştu

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Küçükçekmece'de silahlı saldırı
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