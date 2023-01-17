Küçükçekmece’de şüpheli kadın ölümü

Küçükçekmece'de Fevzi Çakmak Mahallesinde yaşayan Emeti D'nin göğsüne ateş ederek intihar ettiği iddia edilirken yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
"SENİ ŞİMDİDEN ÇOK ÖZLEDİK"
Emeti D.'nin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatılırken eşi Hikmet D.'nin soyal medya hesabından yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Hikmet D. o paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"'Minik aşkım' böyle derdim sana. Bana bakarken gülen gözlerini, o muhteşem gülüşünü her şeyini çok sevdim. Bir tek bizi yalnız bırakmanı sevmedim. Nasıl kıydın kendine ve bize bilemiyorum ama seni şimdiden çok özledik"