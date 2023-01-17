Küçükçekmece’de şüpheli kadın ölümü

"SENİ ŞİMDİDEN ÇOK ÖZLEDİK"

Emeti D.'nin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatılırken eşi Hikmet D.'nin soyal medya hesabından yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Hikmet D. o paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"'Minik aşkım' böyle derdim sana. Bana bakarken gülen gözlerini, o muhteşem gülüşünü her şeyini çok sevdim. Bir tek bizi yalnız bırakmanı sevmedim. Nasıl kıydın kendine ve bize bilemiyorum ama seni şimdiden çok özledik"