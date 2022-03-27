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Giriş Tarihi: 27.3.2022 02:51

Küçükçekmece’de takla atan otomobilde 6 kişi yaralandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Küçükçekmece’de takla atan otomobilde 6 kişi yaralandı

Küçükçekmece’de sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1’i ağır 6 kişi yaralandı

Kaza, 01. 50 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi 222'nci Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, 222'nci Cadde üzerinde bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



1'İ AĞIR 6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışması sonucu otomobilden çıkartılan 6 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis yolda önlem alırken kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Küçükçekmece’de takla atan otomobilde 6 kişi yaralandı
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