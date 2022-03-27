Küçükçekmece’de takla atan otomobilde 6 kişi yaralandı

Küçükçekmece’de sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1’i ağır 6 kişi yaralandı
Kaza, 01. 50 sıralarında KüçükçekmeceAtakent Mahallesi 222'nci Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, 222'nci Cadde üzerinde bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1'İ AĞIR 6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışması sonucu otomobilden çıkartılan 6 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis yolda önlem alırken kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.