Küçükçekmece’de vatandaşa çöp vergisi kazığı

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul genelinde sadece ticari işletmelerden alınan çöp vergisinin ilçede bulunan 286 bin 111 konutun tamamından alınmasına yönelik meclis kararı aldı. Belediye ayrıca 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yol ve kaldırım çalışmalarının ücretini de konutlardan tahsil edilmesi için karar çıkarttı. Yeni vergilerle ilçe halkına 497 milyon TL'lik ek yük getirdi. Karar AK Parti, MHP ve BBP Meclis üyelerinin itirazlarına rağmen oy çokluğu ile kabul edildi. Kararla ilçedeki her konut sahibi yılda bin 737,82 TL çöp vergisi ödeyecek. SABAH'a konuşan Küçükçekmeceli vatandaşlardan Hüseyin Ülgen, "Bir emekli olarak bunun çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Geri alınır inşallah" derken, emekli olduğu belirten Ahmet Eratik de "İnsanlar zaten zor bir zamandan geçiyor. Alınan karar yanlış. Bu kararın geri alınmasını istiyorum" ifadesini kullandı.