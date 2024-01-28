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Giriş Tarihi: 28.1.2024 18:48

Küçükçekmece'de zincirleme kaza! Araç takla attı: 2 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de otomobilin 2 araca çarptıktan sonra takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

AA
Küçükçekmece’de zincirleme kaza! Araç takla attı: 2 kişi yaralandı

E.A. yönetimindeki 34 DEZ 752 plakalı otomobil, D-100 kara yolunda Ankara istikametine seyir halindeyken önünde ilerleyen 16 NCL 10 ve 34 HFU 14 plakalı otomobillere çarptı. Otomobil refüjü aştıktan sonra yan yola geçip takla attı.

Kazada E.A. ile 34 HFU 14 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara istikametinde aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Küçükçekmece'de zincirleme kaza! Araç takla attı: 2 kişi yaralandı
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