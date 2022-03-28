Küçükçekmece’deki silahlı çatışmada flaş gelişme: 2 şüpheli tutuklandı!

24 Mart günü Küçükçekmece Adliyesi'nin 200 metre dışında açık otopark çıkış noktasında iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, olayda Selcan Selvi, Kadir Mendanoğlu, Nazım Sözer, Ercan Sözer isimli 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

ÖLDÜREN KURŞUNLAR TEK KİŞİDEN ÇIKMIŞ

Polis soruşturması sonucunda Lokantacılık yapan birinci gurup ile otopark ve yıkmacılık yapan ikinci gurubun 8 Kasım tarihinde yine silahlı bir kavgaya karıştıkları ve aralarında bir husumet olduğu belirlenmişti.Zaman içinde büyüyen husumet sonucu Kasım ayındaki olayın davasıyla ilgili adliyeye gelen iki grup arasında yeniden başlayan kavga sırasında silahlar çekildiği tespit edildi.Birinci grup içinde yer alan Beşir K.'nın açtığı ateş sonucu 4 kişiyi öldürdüğü belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün yeni bir saldırı ihtimaline karşılık zırhlı araçlara bindirilerek Küçükçekmece adliyesine sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 12'si serbest bırakıldı. Savcılık 3 şüpheliyi tutuklama, 5 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Hakimliğe sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 2 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.