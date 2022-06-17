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Giriş Tarihi: 17.6.2022 11:31 Son Güncelleme: 17.6.2022 11:44

Küçükçekmece’deki taciz şüphelisi adliyede... Savcılıktan açıklama geldi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Küçükçekmece’deki taciz şüphelisi adliyede... Savcılıktan açıklama geldi

İstanbul Küçükçekmece’de kozmetik ürünleri satan dükkan içinde iki kız çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Metin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın sosyal medya ve bazı yayın organlarında yanıltılmasının ardından, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından da konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşanmıştı. 14 yaşlarındaki bir kız kozmetik ürünleri satan bir dükkana girmiş ve burada Metin A., isimli şahsı tarafından fiziki olarak taciz edildiği ileri sürülmüştü. Olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istemişti. Gözaltına alınan şüpheli Metin A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli dükkan içinde iki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı | Video

Konuyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı. Açıklamada; "Bugün bazı yayın organlarında çıkan bir haberde; Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir sığınmacının, çocuğa cinsel istismarda bulunması nedeniyle, vatandaşın tepkisini önlemek için zırhlı araçla çıkartıldığı haberi yayılmış ise de; Olayın aslının, 16/06/2022 saat 20:00 sularında, Küçükçekmece İlçesinde, yaşları küçük olan çocuklar Z.K. Ve H.K'nın mağazada alışveriş yaptıkları sırada, Türk Vatandaşı M.A. tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla olayın kolluğa intikal ettirildiği, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek şahsın işlemleri tamamlanmak üzere gözaltında olduğu, gün içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza çıkartılacağı, olayın faili ve mağdurunun yabancı uyruklu olmadığı, Kamu oyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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Küçükçekmece’deki taciz şüphelisi adliyede... Savcılıktan açıklama geldi
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