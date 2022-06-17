Küçükçekmece’deki taciz şüphelisi adliyede... Savcılıktan açıklama geldi

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşanmıştı. 14 yaşlarındaki bir kız kozmetik ürünleri satan bir dükkana girmiş ve burada Metin A., isimli şahsı tarafından fiziki olarak taciz edildiği ileri sürülmüştü. Olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istemişti. Gözaltına alınan şüpheli Metin A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli dükkan içinde iki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı | Video

Konuyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı. Açıklamada; "Bugün bazı yayın organlarında çıkan bir haberde; Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir sığınmacının, çocuğa cinsel istismarda bulunması nedeniyle, vatandaşın tepkisini önlemek için zırhlı araçla çıkartıldığı haberi yayılmış ise de; Olayın aslının, 16/06/2022 saat 20:00 sularında, Küçükçekmece İlçesinde, yaşları küçük olan çocuklar Z.K. Ve H.K'nın mağazada alışveriş yaptıkları sırada, Türk Vatandaşı M.A. tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla olayın kolluğa intikal ettirildiği, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek şahsın işlemleri tamamlanmak üzere gözaltında olduğu, gün içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza çıkartılacağı, olayın faili ve mağdurunun yabancı uyruklu olmadığı, Kamu oyuna saygıyla duyurulur." denildi.