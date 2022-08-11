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Giriş Tarihi: 11.8.2022 14:20 Son Güncelleme: 11.8.2022 14:23

Küçükçekme'de feci kaza: Evlilik teklifine giderken...

İstanbul Küçükçekme'de, kız arkadaşına evlenme teklif etmeye giden Kemal Özbey, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Otomobil daha sonra takla atarken Özbey kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

DHA
Küçükçekme’de feci kaza: Evlilik teklifine giderken...

Olay, Küçükçekmece Sefaköy Mahallesi Söğütlüçeşme Sokak'ta meydana geldi. Kız arkadaşına evlilik teklifi etmek isteyen Kemal Özbey, öncesinde berbere gitti. Ardından 34 EUL 524 plakalı otomobiline binen Özbey, yaklaşık 20 metre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolda park halindeki bir otomobile çarparak takla attı. Kazayı gören çevredekiler ters dönen otomobildeki Özbey'in yardımına koştu. Kemal Özbey'i sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan mahalleli, polise ve sağlık ekiplerine de bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye de sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü, arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özbey hastaneye kaldırıldı. Özbey'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise tedbir amaçlı otomobili kontrol ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.
Kazayı gören Yaşar Aybar, "Şoför şu ara sokaktan geldi. Galiba direksiyon hakimiyetini kaybetti. Buradaki araca çarptı sonrasında da takla attı. Sağlık durumu iyi, bir şeyi yok. Bu arabadan sağ çıktı. Ambulans hemen götürdü zaten" dedi.

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Küçükçekme'de feci kaza: Evlilik teklifine giderken...
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