Küçükkuyu’da rüşvette yeni gelişme: CHP’li Başkana adli kontrol

Küçükkuyu' Beldesi'nde 2017 yılında 4 milyon 333 bin TL tutarındaki 4 ihalenin, pazarlık usulüyle önceden belirlenen firmaya verildiğinin ortaya çıkmasının ardından hakkında kamu davası açılan ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından imar dosyalarında irtikap suçlamasıyla 2 belediye çalışanıyla birlikte gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan dün gece geç saatlerde hakim karşısına çıktı. 5 saat boyunca Cumhuriyet Savcılığı'na ifade veren Cengiz Balkan ve Fen İşleri memuru Musa Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başkan oluruyla rüşvet aldığı ileri sürülen Fen işleri Müdürü Müdürü Metin E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RÜŞVET ÇARKINI ANLATTI

Küçükkuyu Belediyesi'nde yaşanan imar yolsuzluğu Ayvacık Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma dosyasıyla ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında savcılık Küçükkuyu Beldesi'nde oturan Kamuran T.'nin 14 Temmuz 2021 tarihinde ifadesine başvurdu. Küçükkuyu'da devam eden inşaatına yapı ruhsatı almak için Fen İşleri Müdürlüğü'ne başvurduğunu söyleyen Kamuran T. belediyede döndüğü iddia edilen rüşvet çarkının detaylarını en ince ayrıntılara kadar anlattı.

"BAŞKAN HERŞEYİ BİLİYORDU"

Kamuran T. ifadesinde yapı ruhsat çıkarma işlemleri sırasında Belediye Fen İşleri Müdürü Metin E. ile tanıştığını, kısa sürede arkadaş olduklarını, Metin E.'in ruhsat işleri için kendisinden para aldığını söyledi. Kamura T. ifadesinde bu işlemlerin Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın bilgisi dahilinde yapıldığını ileri sürdü.

DOSYALARA EL KONDU

Soruşturma kapsamında imar dosyalarında irtikap, görevi kötüye kullanma ve çıkar sağlama suçlamalarıyla Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü Metin E. ve Musa Ö. akşam saatlerinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında belediyede soruşturmada adı geçen yüzlerce dosyaya el kondu.

5 SAAT BOYUNCA İFADE VERDİ

Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü Metin E. ve Musa Ö. öğle saatlerinde mahkemeye sevk edildi. 5 saat boyunca Cumhuriyet Savcılığı'na ifade veren Cengiz Balkan ve Fen İşleri memuru Musa Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başkan oluruyla rüşvet aldığı ileri sürülen Fen işleri Müdürü Müdürü Metin E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUHARREM ERKEK KARŞILADI

Gece geç saatlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve Musa Ö.'yü CHP Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve bir grup CHP'li karşıladı. Grup birlikte Belediye binasına geçti.