Kudüs’e yönelik toplumsal algı araştırması yapıldı Türk halkının gözünde Kudüs: Savaş, kutsal topraklar ve soykırım

"Kudüs Algısı Araştırması 2024" adıyla yapılan çalışma, Türk toplumunun Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya olan bakış açısını ve duygusal bağlarını kapsamlı bir şekilde analiz etti. Lansmanda, Mirasımız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci'nin yanı sıra, Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın ve Prof. Dr. Zekeriya Kurşun gibi isimler de konuşma yaptı.

TÜRKİYE'DE KUDÜS ALGISI

Araştırma, Türkiye genelinde 18-65 yaş aralığındaki bin 933 kişiyle yapılan görüşmelere dayanıyor ve 26 ili kapsıyor. Katılımcıların yüzde 43,4'ü Kudüs'ü kutsal bir yer olarak tanımlarken, yüzde 45'i Kudüs'te barışın sağlanmasının öncelikli olduğunu düşünüyor. Araştırmada Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın İslam tarihi açısından önemine dair toplumun bilgi düzeyi değerlendirildi. Katılımcıların yüzde 41,2'si orta düzeyde bilgiye sahip olduğunu ifade ederken, yüzde 31,5'i az bilgi sahibi olduğunu belirtti.

KUDÜS DENİLİNCE AKLA NE GELİYOR?

Kudüs denildiğinde akla ilk gelen kavramlar arasında savaş (yüzde 14,7), kutsal topraklar (yüzde 12,0) ve soykırım/katliam (yüzde 11,6) bulunurken, Mescid-i Aksa denildiğinde yüzde 21,6 oranında "ilk kıble" ve yüzde 13,1 oranında "soykırım/katliam" kavramları öne çıkıyor. Araştırmada, Türkiye'nin Kudüs konusundaki rolü üzerine de önemli bulgular yer aldı. Katılımcıların çoğunluğu, Türkiye'nin Kudüs konusunda daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyor. Özellikle dini özgürlüklerin korunması (yüzde 44,0), Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı koruma adına atılacak adımlar arasında en önemli husus olarak dikkat çekiyor.

ANA BİLGİ KAYNAĞI: TELEVİZYON

Katılımcıların Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya dair bilgi edinmek için en çok tercih ettiği kaynaklar internet (yüzde 41,3) ve yazılı/görsel medya (yüzde 35,9) olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, katılımcıların yüzde 77,1'i televizyonu ana bilgi kaynağı olarak kullanırken, sosyal medya ve WhatsApp grupları da (yüzde 50,8) giderek artan bir bilgi paylaşım platformu haline gelmiş durumda. Araştırma sonuçları, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Türkiye'deki toplum nezdinde güçlü bir dini ve manevi bağa sahip olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların büyük bir kısmı, Kudüs'ü ziyaret etmek istediklerini belirtirken, yüzde 54,4'ü Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki gelişmeleri takip etmenin kendilerini üzgün ve çaresiz hissettirdiğini ifade ediyor.