Kudüs’te öldürülen Şanlıurfalı imamın ailesi gözyaşlarına boğuldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kepez kırsal Mahallesi camisinde imam olarak görev yapan 4 çocuk babası 34 yaşındaki Hasan Saklanan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen bir organizasyonla dün Ürdün'e gitti.

İddiaya göre, pasaportunu yanına alan Hasan Saklanan, sınır kapısından Filistin topraklarına geçti. Mescidi Aksa'ya girmeye çalışan Hasan Saklanan, İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. İçeri alınmayan Saklanan, cebinde taşıdığı bıçakla, İsrail polisini yaraladı. Polisi bıçaklayan imam, başka bir polis tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Hasan Saklanan'ın Şanlıurfa İl Müftülüğünde 6 yıldır kadrolu imam olarak görev yaptığı öğrenildi. Öldürülen Şanlıurfalı imamın eşi Fatma Saklanan olayı öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Hasan Saklayan'ın eşine Gaziantep'e birkaç günlüğüne gideceğini söylediği öğrenildi. Şanlıurfa Kepez mahallesinde Hasan Saklanan'ın İsrail polisleri tarafından öldürülmesi büyük üzüntüye neden oldu.