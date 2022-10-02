Kuduz 10 dakikada bir can alıyor

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 28 Eylül Dünya Kuduz Günü nedeniyle yaptığı açıklamada " İnsan vakalarının çoğuna kuduz köpeklerin sebep olduğu ısırıklar neden olmaktadır. Hastalık özellikle Asya ve Afrika kıtalarında yaygın olarak görülmektedir. Her yıl Asya'da yaklaşık 35 bin kişi Afrika'da ise 21 bin kişi kuduz hastalığına yakalanıyor, DSÖ tarafından 2030'a kadar köpek kaynaklı kuduzdan insan ölümlerini sona erdirmek için küresel stratejik plan hazırlanmıştır. Bakanlığımıza yılda yaklaşık 250 bin kuduz şüpheli temas bildirimi oluyor. Bunların çoğunluğu da hastalıktan korumak için aşı programına alınmaktadır" dendi. Yapılan açıklamada bu yıl DSÖ'ünün 28 Eylül Dünya Kuduz Gününe özel teması çevrenin insanlarla ve hayvanlarla bağlantısını vurgulamak amacıyla "Kuduz: Tek Sağlık, Sıfır Ölüm" olarak belirlediği belirtildi.





VAKALARIN YÜZDE 99'U KÖPEK ISIRIKLARINDAN

MSD Hayvan Sağlığı Genel Müdürü Burhan Hacı da yaptığı açıklamada "Aşılama ile yüzde 100 önlenebilir bir zoonotik hastalık olan kuduz nedeniyle her yıl yaklaşık 59 bin kişi yaşamını kaybediyor ve bunların neredeyse yarısı 15 yaşın altındaki çocuklar. Oysa planlı aşılama çalışmaları ile kuduza bağlı ölümleri sıfıra indirmek mümkün. Küresel olarak, köpek kaynaklı kuduzların ekonomik yükünün yılda 8,6 milyar doları olduğu tahmin ediliyor" dedi. Hacı, insan vakalarının yüzde 99'unun köpek ısırıklarından kaynaklandığını söyledi.

KUDUZ DÜNYADADA HER 10 DAKİKADA BİR CAN ALIYOR

Türkiye'nin lider araştırma odaklı ilaç şirketleri arasında yer alan Boehringer Ingelheim'ın Hayvan Sağlığı Birimi ise "Dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı ve bu hastalıktan tüm dünyada günde 160 kişi ve her 10 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor. Hayatını kaybedenlerin yaklaşık yarısını ise çocuklar" dedi.

KUDUZ NASIL BULAŞIR

Kuduz bir hayvanın; ısırması veya tırmalaması, salyasının sıyrık veya çatlak deriye, göz, ağız ve buruna temas etmesi, etinin ve sütünün çiğ olarak tüketilmesi ile bulaşır.

TEMAS DURUMUNDA

Kedi ve köpeklerde 10 gün gözlem önerilir. Kedi ve köpek dışında hayvanlarda böyle bir süre verilemez ve gözlem önerilmez.

İNSANLARDA KUDUZ BELİRİLERİ NELERDİR

Isırılan vücut bölgesinde duyu değişikliği, felç, yutma güçlüğü, sudan korkma, bilinç kaybı. Kasılmalar, kaygı bozuklukları.