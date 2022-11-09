Kuduz belirtileri neler, nasıl bulaşır? Kuduz tedavisi var mı, ölümcül mü?

Kuduz belirtileri, tedavisi ve aşısı ile bir süredir gündemde. Kuduz olan çocuğun hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'de ses getirdi. Aşısı olan bu hastalığın ısırılmadan sonra geçen ilk 24 saati oldukça kritik. Kuduz belirtileri insanlar ve hayvanlara göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, kuduz tedavisi var mı, nasıl bulaşır, aşısı kaç yıl korur? İşte, detaylar…