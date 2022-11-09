Kuduz belirtileri neler, nasıl bulaşır? Kuduz tedavisi var mı, ölümcül mü?

Kuduz belirtileri, tedavisi ve aşısı ile bir süredir gündemde. Kuduz olan çocuğun hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'de ses getirdi. Aşısı olan bu hastalığın ısırılmadan sonra geçen ilk 24 saati oldukça kritik. Kuduz belirtileri insanlar ve hayvanlara göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, kuduz tedavisi var mı, nasıl bulaşır, aşısı kaç yıl korur? İşte, detaylar…
KUDUZ OLAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ!
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü'nde 9 yaşındaki arkadaşı Polat Ergün ile köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin durumu ailesinden sakladı.
Kolunda karıncalanma gibi bulgular başlayınca ailesi Erçetin'i hastaneye götürdü. Hastanede köpeğin ısırdığını söylemesinin ardından Erçetin, sudan korkma, tükürük salgısında artış, hırçın davranışlar ve anlamsız konuşmalar gibi belirtiler gösterdi ve ardından kuduz olduğu anlaşıldı.
KUDUZ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hayvanlarda Kuduz Belirtileri;
Hayvanın huyunda veya hareketlerinde değişimler, korkaklık, sinirlilik ve saldırganlık görülebilir.
Hayvanda genellikle şiddetli ısırma isteği bulunur.
Vücudunda felçler, yutkunma güçlüğü, salya akması, kasılmalar görülebilir.
*Bu belirtileri gösteren hayvanlardan uzak durulmalı ve en kısa sürede İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine haber verilmelidir.
İnsanlarda Kuduz Belirtileri;
Isırılan vücut bölgesinde duyu değişikliği,
Parezi veya paralizi (Felç),
Yutma güçlüğü,
Sudan korkma,
Bilinç kaybı,
Kasılmalar,
Kaygı bozuklukları.
KUDUZ NASIL BULAŞIR?
Kuduz virüsünün sadece köpeklerden bulaştığı sanılsa da birçok evcil hayvan bu hastalığı taşıyor olabilir. Bu hayvanların insanı ısırması sonucunda bulaşma riski oluşur. Bazı durumlarda hayvanlarının salyası da virüsü taşıyabilir.
KUDUZ TEDAVİSİ VAR MI?
Kuduz, kliniği geliştikten sonra ölümle sonuçlanan bir hastalık olup, tedavisi bulunmamaktadır. Kuduz bulaşma yollarından birine maruz kalınmışsa, kişi kuduzu önlemek amacıyla mutlaka sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir. Sağlık kuruluşunda planlanan kuduz profilaksisi (kuduz aşısı vb.) uygulamaları ile kuduz önlenebilir.