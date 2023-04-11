Kuduz kurt dehşeti: 4 yaralı

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı 130 haneli Kiriçli Köyü'nde dün sabah saatlerinde bir kurt, saldırgan halde köye indi. Kurt, iki köpekle boğuştuktan sonra önce hayvanlarını beslemek için ahıra giden 52 yaşındaki Destegül Uğurlu'ya saldırdı. Talihsiz kadını çenesinden yaralayan kurt ardından İlhami Akbulut, Vediye Kırmızıaslan ile Serdar Aydınlı'ya saldırdı. Köylüler daha sonra kurdun peşine düştü. Köylüler bir mağarada kıstırdıkları kurdu tüfekle öldürdü. Olay yerine jandarma, sağlık ve tarım ekipleri sevk edildi.Laboratuvarda yapılan incelemeler sonrası kurtta kuduz virüsü tespit edildi. Bölgeye intikal eden ekipler hemen köylüleri toplayarak bilinçlendirme toplantıları düzenledi. Kuduz vakasında görülecek belirtiler gibi birçok konuda bilgilendirme yapan ekipler, şap salgını nedeniyle hayvan giriş çıkışı yasak olan köyde, kontrolleri artırdı. SABAH'a konuşan Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, yaralı vatandaşların taburcu olduğunu ancak gözetim altında olduklarını belirterek, "Yaralı vatandaşlarımızın aşıları hemen yapıldı.Kurt köyde birkaç hayvanla boğuşmuş. O hayvanlar tespit edildi. Köyde zaten şap salgını vardı. Bundan dolayı 1 aylık bir hayvan karantinası vardı. Bu kuduzdan dolayı ek bir karantina değil, var olan karantina devam ediyor" dedi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çene Cerrahisi Kliniği'nde ameliyat edilen 6 çocuk annesi Destegül Uğurlu yaşadıklarını anlattı: "Ahırdan çıkacağım an birden kurt saldırdı. Beni Allah kurtardı, çocuklarıma bağışladı."İlhami Akbulut ise yaşadıklarını "Sabah saat 09.30'da tavuklar, kargalar bağırdı. Tilki falan var diye buraya geldim. Üzerime atladı, yüzüme vurdu, o sırada ben onu tutmaya çalışırken elimi ağzına aldı. Dizimi boğazına bastırdım. O sırada köylüler gelip kurtardı" diye anlattı.