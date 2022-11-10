Kuduz nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa’nın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi

Yaklaşık iki hafta önce Göldüzü köyünde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Mustafa Erçetin, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde kuduz teşhisiyle alındığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
Erçetin'in canezesi bu sabah Ankara'dan uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda yakınları tarafından alınarak Göldüzü köyüne götürüldü. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Erçetin, dualar ve gözyaşlarıyla defnedilirken, fenalaşan aile fertlerine sağlık ekipleri müdahale etti.