Haberler Yaşam Haberleri Kuduz nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa'nın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi
Giriş Tarihi: 10.11.2022 15:40 Son Güncelleme: 10.11.2022 16:02

Kuduz nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa'nın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 12 yaşındaki Mustafa Erçetin'in canezesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Kuduz nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa’nın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi

Yaklaşık iki hafta önce Göldüzü köyünde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Mustafa Erçetin, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde kuduz teşhisiyle alındığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Erçetin'in canezesi bu sabah Ankara'dan uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda yakınları tarafından alınarak Göldüzü köyüne götürüldü. Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Erçetin, dualar ve gözyaşlarıyla defnedilirken, fenalaşan aile fertlerine sağlık ekipleri müdahale etti.

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Kuduz nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa'nın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi
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