Kuduz vakasının yaşandığı köyde jandarma nöbette

Erzurum'un Tortum ilçesinde kuduz kurdun saldırısı sonucu 4 kişinin yaralandığı Kireşli Köyü'nde alarm durumu sürüyor. Tortum'a 6 kilometre uzaklıktaki Kirişli Köyü'nde yaşanan olayda, Destegül Uğurlu'ya kurt saldırdı. Daha sonra 3 kişiye saldıran kurdun kuduz olduğu belirlenirken, saldırıya maruz kalan köylülere kuduz aşısı yapıldı. Yaklaşık 1 ay önce yaşanan şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş çıkışının yasak olduğu köyde, kuduz vakasının ardından tüm köpek ve kediler toplatıldı. SABAH muhabirinin gittiği köyde, çocuklar velilerinin eşliğinde okula gidip geliyor. Köyün giriş-çıkışını kontrol eden jandarma ekipleri, etrafta saldırgan köpek olma ihtimaline karşı nöbet tutuyor.Okul önünde torununu almak için bekleyen Dursun Kütükkök, "65 yaşındayım. Köyümüzde kurdun birine saldırıp yaraladığını şimdiye kadar hiç duymadım. Bu olaya çok şaşırdık" dedi. Saldırıda ağzından yaralanan Destegül Uğurlu'nun (52) tedavisi ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Saldırının ardından ilk kez konuşan Uğurlu, "Kurt önce yüzümü, sonra kollarımı ısırdı. Köpeklerin havlama sesinden korkup beni bıraktı. Ameliyattan sonra yiyip içmeye ve konuşmaya başladım. Kâbus dolu bir andı. Başaralı bir ameliyat geçirdim. Doktorlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.