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Giriş Tarihi: 26.1.2022 09:51 Son Güncelleme: 26.1.2022 09:51

Küfreden arkadaşının başına çekiçle vurdu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Küfreden arkadaşının başına çekiçle vurdu

Adana’da Emre K., küfrettiğini iddia ettiği iş arkadaşı Mahmut E.’nin kafasına çekiçle vurdu. Yoğun bakıma kaldırılan Mahmut E., yaşam mücadelesi verirken Emre K. tutuklandı.

Adana'da 22 yaşındaki Emre K., küfrettiğini iddia ettiği iş arkadaşı Mahmut E.'nin (39) kafasına çekiçle vurdu. Ağır yaralanan Mahmut E. yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken polis teslim olan Emre K. tutuklandı.

KÜFREDİNCE KAVGA BAŞLADI
Olay geçtiğimiz 20 Ocak'ta Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi bölgesindeki bir tır dorsesi üretim merkezinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yeri sahibi kaynakçılık yapan Mahmut E.'yi işi hızlı bitirmesi konusunda uyardı. Mahmut E.'de iddiaya göre küfrederek diğer iş arkadaşlarına kızdı. Yaklaşık 3 hafta önce fabrikada kaynakçı olarak işe başlayan Emre K. ile Mahmut E. arasında tartışma başladı. İki kişi arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

ÇEKİÇLE KAFASINA VURDU
İddiaya göre; Emre K. elindeki çekiçle Mahmut E.'nin başına vurdu. Mahmut E., başına aldığı darbeyle bir anda yere yığıldı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mahmut E., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken öfkeli genç iş yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.

ENTÜBE EDİLDİ
Yoğun bakım ünitesine kaldırılan ve entübe edilen Mahmut E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen Emre K. ifadesinde, "Mahmut, aileme küfredince kendisini uyardım. Devam edince gözüm karardı, bir anlık sinirle başına vurdum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Küfreden arkadaşının başına çekiçle vurdu
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