‘Küfredip yumruk attı saçımdan çekip yere fırlattı’

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kaldırımda taciz ettiği iki genç kıza bıçakla saldıran A.C. tutuklandı. Saldırıya uğrayan genç kızlardan E.Ö. dehşet anlarını anlattı.Kentin en işlek caddelerinden Aksoy Caddesi üzerindeki bir işyerinde çalıştıklarını belirten E.Ö., "Saat 11.00 gibi arkadaşım A.Ö. ile birlikte mola verdik. Kaldırımda dururken sözlü tacize uğradım. Tepki gösterince, tacize devam etti ve küfretmeye başladı. Biz de yürümeye başladık. Bu sırada bana saldırarak saçımdan tuttu, yüzüme yumruk atmaya başladı. Ardından da yere fırlattı. İş arkadaşlarım yardıma gelip kurtardı ve beni işyerime götürdü. Saldırgan bu kez iş arkadaşlarıma bıçak çekti. Onlar da işyerine geldi ve kapıyı kapattık. Bu kez de elindeki bıçakla kapıya vurup, 'Dışarıya çıkın, hepinizi öldüreceğim' diye tehditler savurdu" dedi.A.Ö. ise "Darp raporu alıp şikâyetçi olduk. Can güvenliğimiz yok. Bugün bıçaklanmadık ama yarın bıçaklanabiliriz. Gerekli cezayı almasını istiyoruz" dedi.