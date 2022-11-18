Haberler Yaşam Haberleri ‘Küfredip yumruk attı saçımdan çekip yere fırlattı’
Giriş Tarihi: 19.11.2022

‘Küfredip yumruk attı saçımdan çekip yere fırlattı’

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
‘Küfredip yumruk attı saçımdan çekip yere fırlattı’
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kaldırımda taciz ettiği iki genç kıza bıçakla saldıran A.C. tutuklandı. Saldırıya uğrayan genç kızlardan E.Ö. dehşet anlarını anlattı.



Kentin en işlek caddelerinden Aksoy Caddesi üzerindeki bir işyerinde çalıştıklarını belirten E.Ö., "Saat 11.00 gibi arkadaşım A.Ö. ile birlikte mola verdik. Kaldırımda dururken sözlü tacize uğradım. Tepki gösterince, tacize devam etti ve küfretmeye başladı. Biz de yürümeye başladık. Bu sırada bana saldırarak saçımdan tuttu, yüzüme yumruk atmaya başladı. Ardından da yere fırlattı. İş arkadaşlarım yardıma gelip kurtardı ve beni işyerime götürdü. Saldırgan bu kez iş arkadaşlarıma bıçak çekti. Onlar da işyerine geldi ve kapıyı kapattık. Bu kez de elindeki bıçakla kapıya vurup, 'Dışarıya çıkın, hepinizi öldüreceğim' diye tehditler savurdu" dedi.
A.Ö. ise "Darp raporu alıp şikâyetçi olduk. Can güvenliğimiz yok. Bugün bıçaklanmadık ama yarın bıçaklanabiliriz. Gerekli cezayı almasını istiyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç lira olacak?
SON DAKİKA: TOKİ kura çekimi için Bakanlık yeni takvimi paylaştı! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihleri ve sayıları
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Star TV ile Yalı Çapkını 9. bölüm izle full HD
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA| Enflasyon verileri ile SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Kasım 2022 emekli zammı son durum
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Star TV ile Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragmanda ne oluyor?
SON DAKİKA | Bakan Koca müjdeyi verdi! Sağlık Bakanlığı Personel alımı için Başvuru Kılavuzları İŞKUR'a gönderildi
TOKİ kura çekimi tarihleri 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte 17 - 28 Kasım 2022 kura takvimi
SON DAKİKA HABERİ! İstiklal saldırısını gerçekleştiren terörist Albashir'in yeni görüntüsü çıktı: Saldırı noktasını böyle belirlemişler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Küfredip yumruk attı saçımdan çekip yere fırlattı’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA